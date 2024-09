Pertamina Galang Mahasiswa UGM Gabung Pertamuda 2024 Lewat Workshop Bisnis

jpnn.com, YOGYAKARTA - Dorong Wirausaha Muda, Pertamina Galang Pertamuda di UGM*

_Universitas Gadjah Mada Awali Rangkaian Pertamuda 2024_

*Yogyakarta, 6 September 2024 -* Konsisten mendukung perkembangan perusahaan rintisan (Start-up) dari generasi muda,

PT Pertamina (Persero) menggelar workshop bisnis di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Kamis (5/9).

Kegiatan ini sebagai wujud konsistensi Pertamina mendukung perkembangan perusahaan rintisan (start-up) dari generasi muda.

Melalui workshop ini, Pertamina berupaya memotivasi ide bisnis rintisan dari mahasiswa untuk nantinya bergabung dalam Pertamuda 2024.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan workshop bisnis di UGM bertema 'From Nothing to Extraordinary: Transforming Ideas into Profitable Ventures' dihadiri sekitar 4.500 mahasiswa UGM secara tatap muka dan online.

"Kehadiran Pertamina di UGM, dalam rangka Pertamina Goes to Campus dan Pertamuda Pertamina," kata Fadjar dalam keterangannya, Jumat (6/9).