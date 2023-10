Pertamina Hulu Energi Gelar CID Upstream Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menggelar Community Involvement & Development (CID) Upstream Award 2023 pada 25-27 September 2023.

Ajang ini merupakan kompetisi perdana dalam pengelolaan dan implementasi program tanggung jawab sosial lingkungan atau pelibatan dan pemberdayaan komunitas (CID) di lingkungan Subholding Upstream Pertamina.

Direktur Utama PHE, Wiko Migantoro mengungkapkan PHE selaku Subholding Upstream Pertamina melaksanakan CID wujud komitmen implementasi ESG (Environmental, Social, Governance) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, baik daerah maupun nasional.

Serta menjaga hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, serta mendukung persiapan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

CID Upstream Award 2023 merupakan suatu terobosan untuk meningkatkan kualitas implementasi program CID di lingkungan Subholding Upstream PERTAMINA.

"Kami meyakini dengan menggiatkan semangat kompetisi seperti ini sebagai bagian dari apresiasi dan pengakuan Top Management terhadap pelaksanaan pengelolaan CID, inovasi maupun improvement dalam pengelolaan program CID akan terus semakin berkualitas, bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat dan bumi tempat kita tinggal,” imbuh Wiko.

CID Upstream Award 2023 membagi kompetisi dalam lima kategori.

Best CID Program pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan & lingkungan untuk para pekerja CID, Best Community Development Officer untuk mitra pelaksana CID, Best Local Hero untuk para individu penggerak masyarakat.