Pertamina Hulu Energi Kembali Ukir Prestasi Internasional di INTARG 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE), kembali mencatatkan prestasi internasional dengan meraih empat penghargaan bergengsi di The 17th International Invention and Innovation Show INTARG 2024.

Acara yang berlangsung pada 21-23 Mei 2024 di Katowice International Conference Centre, Polandia itu merupakan salah satu pameran inovasi terkemuka di Eropa.

INTARG 2024 diikut kurang lebih 267 peserta dari 21 negara.

Diselenggarakan oleh Eurobusiness-Haller, pameran itu bertujuan memamerkan kemampuan teknologi inovatif, menciptakan peluang bisnis internasional, dan mendorong transformasi industri.

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT Pertamina Hulu Energi, Whisnu Bahriansyah menyampaikan PHE mendapatkan pengakuan internasional melalui empat penghargaan berikut.

1. PT Pertamina EP Cepu - Regional 4 meraih PLATINUM Award dan The Best Foreign Innovation Award dengan inovasi "Increasing Efficiency of Sulfur Handling Cost Using the Eco Sulfur Paving Block Method at PT Pertamina EP Field Cepu".

2. PT Pertamina Internasional EP - Regional 5 mendapatkan Gold Medal dan National Research Council of Thailand (NRCT) Special Award dengan inovasi "Increasing Revenue by 241 million USD annually with Molecular Sieve Dehydration Modification at Regional 5 - Subholding Upstream".

3. PT Pertamina Hulu Indonesia - Regional 3 memperoleh Gold Medal dan International Federation of Inventors' Associations, IFIA Special Award dengan inovasi "Increasing Company Revenue from Suspended Wells with a Potential of USD 4.7 Million Using the GEMPI Method (Green Environmental Oil Pump Installation) at Pertamina Hulu Indonesia - Regional 3, Zone 10, Tarakan Field".