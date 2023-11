Pertamina NRE dan VKTR Kerja Sama Mempercepat Transisi Kendaraan Listrik di Indonesia

jpnn.com, WASHINGTON DC - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) menjalani kerja sama mempercepat transisi kendaraan listrik (electric vehicle) atau EV di Indonesia.

Pertamina NRE, sub-holding dari PT Pertamina (Persero) yang fokus pada energi baru dan terbarukan dan VKTR yang merupakan pionir mobilitas kendaraan listrik (EV) komersial dan publik, serta anak perusahaan Bakrie Group mengumumkan terobosan kemitraan pada Senin (13/11).

Aliansi ini didedikasikan untuk merintis solusi mobilitas berkelanjutan untuk transportasi umum di Indonesia.

Kemitraan yang diresmikan melalui Letter of Interest kepada US International Development Finance Corporation (US DFC) ini merupakan upaya strategis untuk mencapai target bebas emisi atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Sebagai kota dengan kepadatan aktivitas seperti Jakarta, dekarbonisasi transportasi merupakan langkah penting dalam peningkatan kualitas udara perkotaan.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat elektrifikasi transportasi umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022, kolaborasi ini tepat waktu dan penting.

Populasi bus yang berjumlah lebih dari 260 ribu, Indonesia menghadirkan peluang besar bagi penetrasi bus kendaraan listrik.

Kemitraan ini memperkenalkan model e-MaaS (electric Mobility as a Service) yang inovatif, menawarkan pembiayaan fleksibel untuk pengoperasian dan pemeliharaan bus kendaraan listrik sehingga mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah.