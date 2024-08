Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih Best of The Best di Ajang ENSIA Award 2024

jpnn.com, BALI - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) meraih gelar Best of the Best Participant dalam ajang anugerah Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2024 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 30 – 31 Juli 2024.

Gelar ini diperoleh Pertamina Patra Niaga Regional JBB setelah berhasil mendapatkan 15 penghargaan Platinum, 22 Gold, dan 26 Silver dalam ajang ENSIA 2024 yang merupakan penghargaan tahunan yang diadakan oleh PT SUCOFINDO sejak 2022 kepada para pelaku usaha atas prestasi mereka dalam pengelolaan lingkungan yang sejalan dengan Peraturan Menteri LHK No. 1 Tahun 2021 mengenai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

Hadir menerima penghargaan dari Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat diwakili oleh Regional Manager HSSE JBB I Made Dwi Darmaputra dan Area Manager Communication, Relations & CSR JBB Eko Kristiawan.

“Semoga dengan adanya penghargaan ENSIA tahun ini, dapat menjadi inspirasi penggerak inovasi sosial secara berkelanjutan bagi seluruh local hero Indonesia," ujar Wakil Menteri LHK, Alue Dohong.

Sementara Eko menyatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras tim dalam menciptakan berbagai program yang nyata bagi masyarakat.

ENSIA Award juga memperkuat tekad Pertamina untuk terus berkontribusi dalam inisiatif fokus Environmental, Social and Governance (ESG) serta Sustainable Development Goals (SDGs).

Adapun sembilan lokasi kerja di wilayah Regional JBB yang memperoleh penghargaan tersebut meliputi Fuel Terminal Tanjung Gerem, Soekarno-Hatta Fuel Terminal & Hydrant Installation (SHAFTHI), Integrated Terminal Jakarta (ITJ), Fuel Terminal Cikampek, Integrated Terminal Balongan, Aviation Fuel Terminal (AFT) Husein Sastranegara.

Fuel Terminal Bandung, Fuel Terminal Tasikmalaya, AFT Halim Perdanakusuma yang terbagi dalam kategori penghargaan yakni Kategori Efisiensi Energi, Penurunan Emisi, Efisiensi Air, Pengurangan Limbah Bahan Bahaya Beracun (LB3), Reduce, Reuse and Recycle - Lingkungan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (3R LPNB3), Perlindungan Kehati dan Inovasi Sosial, serta kategori Local Hero.