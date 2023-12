Peruri Buktikan Komitmen Melakukan Transformasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Peruri membuktikan komitmennya melakukan transformasi digital, sehingga meraih penghargaan Top Digital Awards 2023.

Penghargaan itu dengan kategori Top Digital Implementation Bintang 5 (tertinggi) dan Top Leader on Digital Implementation.

Top Digital Awards 2023 mengusung tema IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services.

Ajang ini merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada perusahaan dan instansi pemerintahan yang berhasil menerapkan dan menggunakan teknologi digital untuk berbagai aspek, seperti peningkatan kinerja, layanan, inovasi, dan daya saing bisnis.

Peruri telah menginisiasi transformasi digital sejak sekitar 2018, yang diawali dengan pembentukan Proyek Bisnis Digital.

"Pada 2019, kami telah resmi meluncurkan produk digital ke pasar untuk memberikan layanan jaminan keaslian produk dan dokumen elektronik dan autentikasi penggunanya,” kata Adi Sunardi, Head of Corporate Secretary Peruri dalam keterangannya, Rabu (6/12).

Menurutnya, penghargaan ini menjadi pendorong Peruri untuk selalu memberikan layanan yang efektif dan efisien kepada pelanggan.

"Sejumlah layanan, seperti tanda tangan digital, stempel digital dan meterai elektronik merupakan salah satu bentuk inovasi kami dalam mengadopsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,” ujar Adi.