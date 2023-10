Peruri Conference and Exhibition Bahas Solusi GovTech untuk Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Peruri menggelar Conference and Exhibition 2023 bertema 'Public Services Reimagined: GovTech Solutions for a Better Tomorrow' di Balai Subono Mantofani, Jakarta, pada 5-7 Oktober.

Pameran inovasi dan produk digital ini merupakan rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Peruri yang bertema “Inventing Tomorrow”.

Acara ini diikuti oleh Kementerian & Lembaga, BUMN, Perusahaan Teknologi, Startup, serta perusahaan yang telah dikurasi sebagai inovator yang mumpuni dan memiliki terobosan dalam layanan publik dan GovTech di dunia.

GovTech akan memiliki dampak positif terhadap penyelenggaraan tata kelola negara menjadi lebih efektif, transparan dan cepat yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik.

"Pemanfaatan teknologi dalam fungsi pemerintahan akan membawa manfaat besar di antaranya penghematan biaya, peningkatan penyediaan layanan, pengambilan keputusan berdasarkan data, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri dalam keterangannya, Jumat (6/10).

Pada 2045, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi dan memiliki GDP ke-4 terbesar di dunia.

Hal tersebut tidak lepas dari peran percepatan transformasi digital untuk mewujudkan pengelolaan pemerintah yang lincah dan cepat.

Digitalisasi berbasis arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/GovTech menjadi pilar utama untuk memberikan pelayanan yang unggul dan berkualitas kepada masyarakat.