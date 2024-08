Perusahaan Indonesia Terbaik Meraih Penghargaan GRC & Performance Exellence Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 23 perusahaan yang terdiri dari 18 perusahaan BUMN, dua BUMD, dan tiga perusahaan swasta mendapatkan penghargaan di ajang penganugerahan bergengsi GRC & Performance Exellence Award 2024 yang diselenggarakan oleh Majalah BusinessNews Indonesia yang dilaksanakan di Hotel JW Marriott, Jakarta, Jumat (30/8).

Para pemenang penghargaan GRC & Performance Excellence Award 2024 ini dijaring dari sekitar 300 perusahaan dari BUMN, BUMD, dan swasta yang menjadi nominasi.

Kemudian dewan juri bersama tim penyelanggara telah menyaring, menyeleksi, mengevaluasi kinerja maupun Governance, Risk and Compliance (GRC) dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Event yang mengusung tema “The Vital Role & Effectiveness GRC for Risks Mitigation in Global Economic Instabillity ESG Complexities and Cyber Breaches’’ ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga kompeten di bidangnya seperti Open Compliance and Ethics Group (OCEG – USA) dengan 60 ribu member seluruh dunia, juga dengan FMR (Forum Manajemen Risiko BUMN) dengan member seluruh BUMN dan anak Perusahaan BUMN serta Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Berdasarkan analisis para pakar dan profesional di bidang GCG, Strategic Management, Finance, Banking, Insurance, ICT, Riset & Inovasi yang menjadi Dewan Juri GRC & Performance Excellence Award 2024 dalam proses penjurian, memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah mengimplementasikan GRC dengan baik sesuai tata nilai dan manajemen risiko yang berlaku di dunia Internasional.

Ketua Penyelenggara GRC & Performance Excellence Award 2024 sekaligus CEO Businessnews Indonesia Irnanda Laksanawan menjelaskan event ini merupakan kegiatan corporate rating (award) tahunan di bidang Tata kelola perusahaan, Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan (compliance).

“GRC & Performance Excellence Award 2024 ini mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi secara terintegrasi untuk meningkatkan kinerja, daya saing maupun reputasi perusahaan negara maupun instansi pemerintah. Hal itu dilakukan agar pengelolaan aset negara dapat dioptimalkan, sehingga dapat memberikan kemanfaatan secara maksimal kepada masyarakat,” Kata Irnanda.

Lebih lanjut Irnanda mengatakan ajang GRC & Performance Excellence Award 2024 ini merupakan momen untuk memotivasi para pelaku bisnis dalam menyempurnakan praktek GRC di perusahaannya.