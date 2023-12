Pesta Rakyat Jarnas For Gibran Digelar Besok, Ada Senam Gemoy

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaringan Nasional (Jarnas) For Gibran dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jarnas For Gibran DKI Jakarta, menggelar acara Deklarasi dan Pesta Rakyat, Minggu (17/12).

Deklarasi dan Pesta Rakyat Jarnas For Gibran ini dipusatkan di halaman Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang juga merupakan Kantor Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabow-Gibran.

Ketua Umum Jarnas For Gibran, H Nasarudin mengatakan, acara tersebut bertujuan untuk mengampanyekan visi misi dan program kerja pasangan Prabowo-Gibran pada generasi milenial dan gen Z.

"Kami juga ingin berbagi dengan warga DKI melalui beberapa acara yang dirangkai dalam deklarasi dan pesta rakyat," ujar Nasarudin, Sabtu (16/12).

Adapun agenda kegiatan tersebut adalah senam gemoy, talkshow pemuda, penampilan musik religi, tausiah, santunan, dan doa kebangsaan, serta deklarasi.

"Nanti ada acara hiburan juga lewat penampilan Ato Angkasa dan Goliath Band, juga disediakan makanan dan jajanan yang diambil dari beberapa UMKM di sekitar Jakarta," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua pelaksana acara Basri Baco menuturkan, kegiatan tersebut merupakan kolaborasi 4 unsur, yakni DPP Jarnas For Gibran, DPD Jarnas for Gibran DKI, DPP Partai Golkar DKI Jakarta, dan TKD Prabowo-Gibran DKI Jakarta.

"Acara Senam Gemoy dan santunan yatim itu dari For Gibran DKI dan TKD Prabowo-Gibran DKI, sedangkan seminar kepemudaan dan deklarasi serta Pesta Rakyat dari For Gibran Nasional dan For Gibran DKI Jakarta," ungkapnya.