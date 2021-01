Petenis Dunia Diminta Tidak Banyak Berulah Selama Masa Karantina di Melbourne

Sepuluh peserta turnamen tenis Australian Open terdeteksi positif COVID-19, termasuk dua pemain yang hasilnya dikonfirmasi hari Rabu (20/01).

Para pemain ini diminta untuk mematuhi protokol kesehatan ketat yang berlaku dan jangan banyak berulah.

Menteri Kepolisian negara bagian Victoria, Lisa Neville, menjelaskan salah satu dari kasus baru itu adalah seorang pemain yang kini menjalani isolasi ketat.

Menteri Neville mengatakan pemain lain dan salah satu tim pendukung mereka juga dinyatakan positif dan tidak dapat berlatih sampai pihak berwenang dapat menentukan status infeksi mereka.

Sebelumnya, direktur turnamen Australian Open Craig Tiley mengatakan sistem karantina hotel berjalan dengan baik.

"Kami sudah memasuki hari keenam dan sejauh ini jumlahnya sangat rendah. Jika kasusnya aktif, mereka langsung ke hotel medis," katanya.

Ambulans Victoria mengatakan satu orang yang diisolasi di View Hotel hari ini dibawa ke rumah sakit dalam kondisi stabil.

External Link: Yulia Putintseva Instagram: Photo of the tennis player holding a sign that says 'we need fresh air to breathe'