Phoenix Suns Perlebar Jalan ke Final Wilayah Barat, Philadelphia 76ers Menang di Atlanta

jpnn.com, DENVER - Phoenix Suns selangkah lagi lolos ke final Wilayah Barat NBA.

Hingga gim ketiga pertemuan dengan Denver Nuggets di semifinal wilayah, Suns unggul 3-0 (best of seven).

Pada pertandingan di Ball Arena, Denver, Colorado, Sabtu (12/6) WIB, Suns menang dengan skor 116-102.

Hasil ini merusak pesta Nuggets. Pasalnya sebelum laga digelar bintang tuan rumah Nikola Jokic dianugerahi gelar MVP NBA 2021.

Tim tamu tampil hampir tanpa celah. Secara keseluruhan starter Suns menyumbang 90 poin.

Devin Booker mencetak 28 poin, enam rebound, dan empat asisst. Chris Paul 27 poin, enam rebound, delapan asisst, dan tiga steal.

Deandre Ayton mencetak double-double sepuluh poin dan 15 rebound. Jae Crowder menambahkan 14 poin sementara Mikal Bridges sebelas poin.

Nuggets seperti biasa mengandalkan Jokic untuk menjadi mesin skor.