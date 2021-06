Utah Jazz Unggul Sementara 2-0 Atas LA Clippers

jpnn.com, UTAH - Los Angeles Clippers kembali takluk dari Utah Jazz di semifinal NBA Playoffs Wilayah Barat.

Dalam gim kedua yang digelar di Vivint Smart Home Arena, Utah, Jumat (11/6) siang WIB itu, Jazz menang dengan skor 117-111.

Bintang kemenangan Utah Jazz ialah Donovan Mitchell yang pada gim ini mencetak 37 poin dan empat asisst.

ESPN melansir, pada pertandingan ini Mitchell juga berhasil memasukkan 15/29 tembakan.

???? @spidadmitchell follows up his 45-point Game 1 with a 37-point encore in Game 2, putting the @utahjazz up 2-0! #ThatsGame



Game 3 - Sat, 8:30 PM ET, ABC pic.twitter.com/aXBNjht5K8 — NBA (@NBA) June 11, 2021