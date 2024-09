Phum Viphurit Perkenalkan Banyak Hal Baru Lewat The Other Side

jpnn.com, BANGKOK - Musisi asal Thailand, Phum Viphurit kembali menyuguhkan single terbaru yang berjudul The Other Side.

Lewat lagu tersebut, dia makin mengembangkan karyanya ke teritori baru yang kini mencakupi penceritaan dan musik dansa.

Phum Viphurit beberapa waktu lalu sempat membuat penasaran penggemar karena dirinya tiba-tiba mengosongkan akun miliknya di Instagram.

Ternyata, bukan sekadar kembali ke awal di media sosial sebelum hadirnya materi baru yakni The Other Side, dia juga memperkenalkan pendekatan baru dalam musik yang diusung.

Phum Viphurit memperkenalkan karakter Paul Vibhavadi, kungkang menggemaskan berwatak manusia yang dikenal dari gambar cover album kedua, The Greng Jai Piece, serta menjadi logo dan tokoh utama dalam The Other Side.

"Pada dasarnya, Paul Vibhavadi adalah perpaduan antara kungkang dan manusia yang berusaha beradaptasi dengan kehidupan kota dan lajunya. Namun seharusnya dia tidak berada di kota karena dia adalah kungkang,” kata Phum Viphurit, Selasa (24/9).

Pria berusia 29 tahun itu mengatakan The Other Side mengikuti perjalanan Paul Vibhavadi untuk mencari tempat yang benar-benar sesuai untuknya.

Menurut Phum Viphurit, Paul Vibhavadi menemukan peta yang mistis menuju Himmapan, sebuah hutan magis dalam budaya Buddha yang bukan surga maupun neraka.