Pilih Moisturizer Cream yang Menjaga Kelembaban Kulit Selama 48 Jam

jpnn.com - SOMETHINC meluncurkan produk moisturizer yang diberi nama Somethinc Ceramic Skin Saviour Moisturizer Gel.

Ceramic skin saviour moisturizer gel merupakan produk lokal pertama yang dikeluarkan oleh beauty brand Somethinc.

Moisturizer keluaran brand Somethinc ini sukses menyita perhatian karena selain ingredients yang digunakan tidak main-main ditambah packaging-nya pun juga sangat well-thought.

Produk dengan cream-gel texture ini bisa menyerap dengan cepat dan memberiksn nutrisi + proteksi kelembaban 48jam pada kulitmu.

Hal ini dikarenakan produk ini dilengkapi dengan Marine Source Collagen yang bersumber dari ikan laut dalam yang paling unggul di kelasnya & 9 jenis clean ingredients terbaik yang digunakan di dalamnya.

Produk ini tersedia dalam dua size yaitu 25ml mini size dan 50ml big size. Packaging dari produk ini sangat higienis, dan antiribet. Itu adalah dua hal yang sangat menjadi tipikal ciri khas utama brand ini.

Usut punya usut, ternyata trend baru yang diciptakan oleh brand ini memiliki arti yang mendalam. Ceramic Skin adalah tampilan kulit yang tidak basah atau terlalu becek, tetapi juga tidak kering kerontang hingga terlihat pucat dan terkelupas.

“Ceramic skin adalah trend kulit baru yang menunjukkan tampilan kulitmu yang well-hydrated, well-balance, & healthy in your own beautiful skin. Selamat tinggal Glowing Skin, saatnya beralih ke Ceramic Skin,” tutur Irene Ursula, selaku Founder Somethinc & Beautyhaul.