PKS Apresiasi Pidato Jokowi soal Dukungan ke Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PKS Sukamta mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Umum PBB yang terus konsisten membela Palestina ketika negara-negara sekitarnya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

"Terima kasih kepada Presiden Jokowi yang terus konsisten dan berusaha mewujudkan cita-cita pendiri Bangsa Indonesia untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi. Presiden Jokowi juga telah membawa harapan kaum muslimin Indonesia agar Palestina bisa merdeka," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/9).

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini berharap peran Indonesia khususnya dalam posisi sebagai anggota Dewan Keamanan PBB lebih maksimal lagi dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia.

Menurut dia, situasi yang memanas di beberapa kawasan hendaknya bisa dijaga stabilitas agar rakyat negara manapun tidak menjadi korban kembali.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tetap memberikan dukungan untuk kemerdekaan bagi Palestina dalam Sidang Majelis Umum ke-17 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden Jokowi pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual, Rabu (23/9), menyampaikan bahwa Indonesia bertekad untuk terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi.

Menurutnya, Indonesia akan terus memainkan peran sebagai "bridge builder", sebagai bagian dari solusi.

"Secara konsisten, komitmen ini terus dijalani Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia spirit yang menguntungkan semua pihak, tanpa meninggalkan satu negara pun. ‘No one, no country should be left behind’," ujar Jokowi menegaskan.