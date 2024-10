PLN ICON Plus Raih Penghargaan ARA 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Comnets Plus (PLN ICON Plus) meraih penghargaan Annual Report Award (ARA) 2023 untuk kategori penghargaan khusus Perusahaan dengan Peningkatan Skor Pengungkapan ARA Paling Tinggi.

Ini merupakan pertama kali bagi PLN ICON Plus untuk menerima penghargaan ARA selama 19 tahun penyelenggaraan event bergengsi tersebut.

Selain itu, memenangkan penghargaan ARA juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi PLN ICON Plus mengingat banyak perusahaan baik BUMN maupun Non BUMN yang memiliki kapitalisasi pasar besar yang mengikui ajang pernghargaan ini.

Kegiatan ARA 2023 diikui oleh 167 peserta, dibagi dalam sebelas kategori yang mencakup sektor perusahaan go public keuangan dan non keuangan, non go public keuangan dan non keuangan, BUMN keuangan dan non keuangan, BUMD keuangan dan non keuangan, non BUMN/non BUMD keuangan dan non keuangan, serta syariah keuangan.

“Penghargaan ini merupakan bukti nyata atas komitmen PLN Icon Plus dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang serta menghadirkan laporan tahunan yang transparan dan informaif. Kami percaya laporan tahunan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat komunikasi strategis untuk membangun kepercayaan publik, pemegang saham, serta pelanggan. Dengan capaian ini, kami akan terus berinovasi dan berupaya memberikan yang terbaik, sehingga kualitas keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan semakin meningkat," ujar Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi.

Penghargaan ARA 2023 yang diterima oleh PLN Icon Plus menegaskan komitmen perusahaan dalam menyusun laporan tahunan yang transparan, informaif, dan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan PLN Icon Plus dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan akuntabilitas, yang tidak hanya membangun kepercayaan publik tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan.

SPORA Comm sebagai konsultan bagi PLN ICON Plus merasa bangga atas pencapaian dalam ajang penghargaan tersebut.