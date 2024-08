PLN Icon Plus Raih 2 Penghargaan Bergengsi di TJSL & CSR Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - PLN Icon Plus terus konsisten menggulirkan program CSR secara inovatif dan berkelanjutan.

Upaya berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan itu pun mendapatkan apresiasi dalam sebuah ajang penghargaan bergengsi, TJSL & CSR Award 2024.

Perhelatan akbar yang diselenggarakan BUMN Track setiap tahun itu merupakan bentuk apresiasi tertinggi terhadap BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah menjalankan praktik Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan CSR terbaik.

Melalui praktik TJSL dan CSR, perusahaan turut mendukung pencapaian SDG’s sekaligus memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Di panggung TJSL & CSR Award Tahun ke-4 tersebut, PLN Icon Plus memboyong dua penghargaan Platinum untuk kategori Pilar Sosial dan Pilar Ekonomi.

Penghargaan juga diberikan kepada Sekretaris Perusahaan PLN Icon Plus Heni Utari Ambarwati untuk kategori Strong Commitment Senior Officer on Social and Economic Programs of CSR.

Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi mengatakan bahwa PLN Icon Plus berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program TJSL yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerja perusahaan.

Tidak hanya melaksanakannya secara berkelanjutan, dengan kompetensi sebagai perusahaan ICT, PLN Icon Plus juga mengolaborasikan program TJSL dengan beragam inovasi.