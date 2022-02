Polisi Bersenjata Datangi Rumah Oktavia Darmayanti, Ternyata Ada Kejadian Mengerikan

jpnn.com, WAY KANAN - Polisi bersenjata terlihat mendatangi seorang warga di Kampung Bukit Harapan, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Senin (28/2).

Polisi itu merupakan anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Way Tuba.

Kapolsek Way Tuba AKP Mahbub Junaidi mengungkapkan kedatangan mereka menindaklanjuti laporan adanya kejadian mengerikan pada Minggu (27/2) malam sekitar 22.00 WIB.

Seorang wanita berusia 21 tahun ditemukan tewas gantung diri di rumah tersebut.

"Korban gantung diri diketahui adalah Oktavia Darmayanti, sehari-hari sebagai ibu rumah tangga," kata Kapolsek Way Tuba AKP Mahbub Junaidi, Senin (28/2).

AKP Mahbub mengungkapkan Oktavia ditemukan pertama kali tewas gantung diri oleh suaminya.

Suami korban baru menyadari setelah terbangun dari tidur dikarenakan anakanya menangis.

"Dia kaget melihat istrinya sudah dalam keadaan tergantung dengan kain selendang di kusen pintu kamar," ungkapnya.