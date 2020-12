Polrestabes Bandung Pantau Lokasi Ini Saat Malam Tahun Baru

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung meminta warga Kota Bandung agar tidak merayakan malam pergantian Tahun Baru dengan memadati sejumlah tempat, khususnya di fly over atau jembatan layang yang baru dibangun.

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Satlantas Polrestabes Bandung AKP Dody Kuswanto, di Bandung ada dua fly over baru yakni di Jalan Laswi-Pelajar Pejuang dan di Jalan Jakarta-Supratman.

Apabila ada kerumunan, maka pihak kepolisian akan melakukan pembubaran guna mencegah penyebaran COVID-19.

"Nanti pasti ada dari kami yang membubarkan, dari Sabhara, akan mengimbau juga kepada masyarakat untuk tidak berkumpul di fly over," kata Dody di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Selain di dua fly over baru itu, ada sejumlah fly over lainnya di Kota Bandung seperti Fly Over Pasupati yang ia minta untuk tidak diramaikan saat malam pergantian tahun.

Adapun pihak kepolisian bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung memberlakukan penutupan 23 titik jalan raya pada malam pergantian tahun.

Sementara itu Wali Kota Bandung Oded M Danial meminta masyarakat untuk mengisi malam Tahun Baru dengan muhasabah diri dengan tetap berada di rumah masing-masing.

"Dalam menyikapi malam Tahun Baru sebaiknya tetap ada di rumah. Berkegiatan di rumah. Terutama di malam Tahun Baru itu saat-saat kita bermuhasabah diri," kata Oded.