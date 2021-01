Pornpawee Chochuwong Kemarin Memukul Ratchanok Intanon, Hari Ini Melabrak Tai Tzu Ying

jpnn.com, BANGKOK - Tunggal putri Thailand peringkat 13 dunia Pornpawee Chochuwong kembali membuat kejutan besar di penyisihan grup BWF World Tour Finals 2020.

Cewek berusia 23 tahun itu kemarin mengalahkan senior sekaligus idolanya Ratchanok Intanon (ranking lima dunia) dengab rubber game 15-21, 21-11, 21-18.

Nah hari ini, pada matchday kedua grup di Impact Arena 1, Bangkok, Chochuwong menundukkan peringkat satu dunia Tai Tzu Ying (Taiwan) dengan straight game 21-17, 21-11.

Pornpawee Chochuwong ???????? continues her impressive form as she reins in Tai Tzu Ying ????



Follow the action https://t.co/PnmcqR3ofW#HSBCbadminton #BWFWorldTourFinals pic.twitter.com/Xjy2LF9mPW — BWF (@bwfmedia) January 28, 2021