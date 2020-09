Positif Tertulari COVID-19, Dino Patti Djalal Mohon Doa dari Semua Sahabat

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkonfirmasi positif COVID-19.

Pria kelahiran Beograad berusia 55 tahun itu dilaporkan tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Eksekutif Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Mohamad Irfan secara tertulis, di Jakarta, Rabu.

"Kami dari keluarga besar FPCI menyampaikan kabar bahwa chairman kami, Dr. Dino Patti Djalal, positif COVID-19, di mana dalam enam hari terakhir beliau mengalami gangguan sistem pernapasan," katanya seperti dikutip Antara, Rabu (16/9).

Anak dari pasangan suami istri yang berasal dari Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat itu dibawa ke RSPAD, Selasa kemarin lantaran kondisi kesehatannya.

Irfan menyebut, hari ini Dino telah dipindahkan ke ruang ICU (intensive care unit) untuk mendapatkan perawatan yang intensif.

"Doktor Dino mengharapkan doa dari semua sahabat agar cobaan ini dapat segera dilampaui. Doktor Dino juga mengirim salam and 'all his love' kepada semua sahabat," tulisnya atas nama Sekretariat FPCI.

Beberapa hari belakangan, kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami kenaikan yang membuat Pemerintah Provinsi DKI kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhitung mulai 14 September 2020.



