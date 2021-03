Prabowo Bertemu Menhan Inggris, Bicara, Kemudian Memberikan Keris

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu Menhan Inggris The Rt Hon Ben Wallace MP, saat melakukan lawatan kerja ke negeri Ratu Elisabeth pada 22-24 Maret 2021.

Pada pertemuan itu, dua menhan membahas peluang peningkatan kerja sama pertahanan Indonesia-Inggris. Kedua menhan juga membahas peran negara masing-masing di kawasan dan global.

Setelah pertemuan, Prabowo memberikan tanda mata berupa keris kepada Hon Ben Wallace.

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemberian tanda mata senjata tradisional selalu diberikan eks Danjen Kopassus itu sebagai upaya memperkenalkan budaya Nusantara

"Selain itu, mempererat persahabatan dengan negara-negara tersebut," ujar eks Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu dalam pesan singkatnya, Jumat (26/3).

Menurut Dahnil, pemberian tanda juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia negara pejuang dan pantang menyerah.

"Indonesia adalah negara pejuang dan pantang menyerah menghormati semua peradaban, welcoming with the other. Namun, selalu siap sedia untuk mempertahankan kedaulatan negara dan bangsanya," beber Dahnil.

Dalam lawatan ke Inggris, Prabowo juga bertemu dengan sejumlah mitra. Di antaranya utusan khusus perdagangan PM Inggris sekaligus anggota parlemen, Richard Graham MP. (ast/jpnn)



