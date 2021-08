Prabowo ke Presiden Jokowi: Kita Tidak Usah Ragu-ragu, Pak

Sabtu, 28 Agustus 2021 – 15:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta Presiden Jokowi tidak perlu menghiraukan suara-suara yang memperkeruh keadaan di saat masa pandemi Covid-19, karena sudah berada di jalan yang benar.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan Covid-19 sudah cukup efektif.

Menteri pertahanan RI itu optimistis Indonesia mampu menghadapinya.

“Kita harus menghadapinya. Jadi, kami kira suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan, kita sudah ada di jalan benar," kata Prabowo Subianto seperti dalam video yang diunggah di kanal Sekretariat Presiden di YouTube, Sabtu (28/8).

Prabowo menyampaikan hal itu saat pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik koalisi di Istana Negara Jakarta pada Rabu 25 Agustus 2021. Ada tujuh pimpinan partai politik yang ikut dalam pertemuan tersebut yaitu Prabowo, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Suharso Manoarfa dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"Kepemimpinan Pak Jokowi efektif Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet," ungkap Prabowo.

Dia menilai kepemimpinan dan keputusan-keputusan Presiden Jokowi sudah cocok untuk rakyat Indonesia.

"Tim kita saya kira bagus, tim kita di kabinet cukup kompak dan kita bekerja baik. Jadi, mohon bapak jangan ragu, we are on the right track," tambah Prabowo Subianto.