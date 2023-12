Prabowo To the Point dan Tunjukkan Komitmen Lanjutkan Capaian Jokowi di Arena Debat

jpnn.com, JAKARTA - Debat capres perdana yang berlangsung Selasa (12/12) kemarin menuai berbagai penilaian dari pengamat dan warga. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan berpendapat, debat perdana tadi malam, semua kandidat menampilkan kesannya masing-masing.

"Prabowo ingin menunjukan posisinya sebagai orang yg punya komitmen melanjutkan apa yg dicapai Presiden Jokowi hari ini," ujar Ali saat dihubungi, Rabu (13/12).

Secara performa Prabowo juga sudah sangat baik. "Ada beberapa gimik dari Pak Prabowo yang menarik dan mencuri perhatian publik," ujarnya.

Mengenai impresi yang diterima publik, pengamat politik Universitas Padjajaran Mudiyati Rahmatunnisa berpendapat impresi yang diterima publik atas penampilan capres bisa berbeda-beda, dipengaruhi bias perspektif masing-masing.

"Yang sudah suka, pasti positif, yang sudah punya preferensi, yang beda, cenderung negatif," ujar Mudiyati.

Mudiyati mencontohkan, di sosial media ada yang menilai Prabowo tegas, ada yang mengatakan emosi. "Tipis memang antara tegas dan emosi," imbuhnya.

Menurut Mudiyati, capres nomer urut 2 Prabowo lebih to the point dalam merespon lawan debatnya semalam.

"Menurut saya, semua kandidat sudah all out, menampilkan sisi terbaiknya dalam berdebat. Pak Prabowo memang langsung atau to the point dalam merespons pernyataan dari lawan debatnya semalam," kata dia. (dil/jpnn)