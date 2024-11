Prabowo Ucapkan Selamat kepada Donald Trump, Berharap Dapat Bekerja Sama Erat

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump yang terpilih sebagai presiden ke-47 AS pada Pilpres AS 2024.

Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Trump dalam bahasa Inggris melalui akun media sosial X, @prabowo, yang dipantau dan diterjemahkan di Jakarta, Rabu (6/11) malam.

"Saya mengucapkan selamat yang tulus kepada @realDonaldTrump karena telah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47," tulis Prabowo dalam akun X yang terverifikasi.

Prabowo mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat merupakan mitra strategis yang memiliki hubungan yang kuat dan beragam.

Menurut dia, kemitraan strategis RI-AS mempunyai potensi yang sangat besar untuk saling menguntungkan.

"Dan saya berharap dapat bekerja sama erat dengan anda dan pemerintahan anda untuk lebih meningkatkan kemitraan ini dan demi perdamaian dan stabilitas global," tulis Prabowo.

Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara Minta Prabowo Tindak Tegas Aparat yang Tak Netral di Pilkada

Berikut cuitan asli dalam akun X @prabowo yang ditulis dalam bahasa Inggris:

"My heartfelt congratulations to Mr. @realDonaldTrump for being elected as the 47th President of the United States of America.