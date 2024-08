Prakerja Gandeng ELSA Speak Indonesia Tingkatkan Keterampilan Bahasa Inggris Melalui AI

jpnn.com, JAKARTA - Prakerja menggandeng ELSA Speak Indonesia, platform pelatihan bahasa Inggris kelas dunia (dinobatkan oleh Forbes sebagai top 4 best AI in the world by research snipers) yang menerapkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan pengenalan suara (speech recognition), bersama Paradigm, menghadirkan program pelatihan bahasa Inggris bagi alumni Prakerja.

Program pelatihan ini berlangsung selama kurang lebih satu setengah bulan, dimulai pada 14 Juni 2024 dan resmi diakhiri dengan acara puncak pada 1 Agustus 2024.

Tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan digital dan bahasa Inggris, program ini juga dirancang untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.

Kolaborasi ini diharapkan lebih banyak lagi tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan ekonomi modern dan turut serta dalam kemajuan industri di Indonesia.

Program yang diikuti oleh ratusan alumni Prakerja dari Sabang sampai Merauke ini dilakukan secara daring, melalui aplikasi ELSA serta kelas bersama pengajar dari Paradigm.

Pada puncak acara, Prakerja dan ELSA Speak Indonesia merayakan komitmen peserta dengan merangkum sekaligus memberikan apresiasi bagi para peserta yang telah menunjukkan upaya terbaiknya dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.

Adapun beberapa penghargaan yang diberikan adalah Top Marathoners bagi peserta yang memiliki jam belajar paling tinggi, Most Consistent bagi peserta yang secara konsisten belajar selama 45 hari tanpa henti, dan High Achievers bagi peserta yang mengalami peningkatan kefasihan bahasa Inggris paling tinggi.

Secara keseluruhan program ini telah berhasil berhasil meningkatkan Skor Kecakapan Bahasa Inggris rata-rata alumni Prakerja dari 65% menjadi 73%. Angka ini menunjukkan peningkatan 1 tingkat dari English Proficiency Level dari tingkat Lower Intermediate ke tingkat Intermediate.