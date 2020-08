Prediksi Superkomputer: Liverpool Gagal Pertahankan Gelar Premier League

jpnn.com, LONDON - Sebuah superkomputer memprediksi Liverpool gagal mempertahankan gelar juara Premier League.

Prediksi tersebut mewarnai media-media olahraga di Inggris.

Manchester City disebut akan finis di posisi pertama.

Menurut Unikrn, City dan Liverpool akan finis pertama dan kedua di klasemen akhir Premier League 2020-2021.

12th: Leeds

3rd: Manchester United



A Super Computer has predicted the 2020/21 Premier League table pic.twitter.com/DMmmiKbFyS — The Sun Football ? (@TheSunFootball) August 31, 2020