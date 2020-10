Presiden Jokowi: Peringatan Puncak Hari Habitat Dunia 2020 sebagai Momentum Refleksi

jpnn.com, SURABAYA - Surabaya terpilih menjadi tuan rumah perayaan Hari Habitat Dunia (HHD) yang diperingati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap tahunnya.

Tahun ini Peringatan Puncak HHD diselenggarakan pada 5-6 Oktober 2020 dengan tema Housing For All: A Better Urban Future.

Peringatan Puncak HHD 2020 merupakan kolaborasi antara UN-Habitat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kota Surabaya.

Presiden Joko Widodo dalam sambutan virtual mengatakan sebuah kehormatan bagi rakyat Indonesia Kota Surabaya dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara The Global Observance of The World Habitat Day 2020.

“Tema yang diangkat pada Hari Habitat Dunia 2020 ini sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. Rumah adalah kebutuhan dasar semua orang di seluruh dunia yang akan memperkuat keluarga sebagai pilar utama kekuatan bangsa serta benteng pertahanan pertama melawan berbagai risiko kesehatan termasuk Pandemi COVID-19,” kata Jokowi.

Sejak 2015 Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Sejuta Rumah di mana pada 2018 target pembangunan ini berhasil dilampaui dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah juga terus berusaha mengembangkan inovasi pembiayaan untuk meningkatkan akses rumah bagi masyarakat dalam fokus kelompok tersebut, salah satunya melalui pelaksanaan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pemerintah juga memberikan perhatian pada peningkatan kualitas kawasan kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).