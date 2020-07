Pria yang Paling Sering Tampil di Televisi Itu Meninggal Dunia

Senin, 27 Juli 2020 – 08:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Who Wants to be a Millionaire di Amerika Serikat, Regis Philbin meninggal dunia pada usia 88 tahun.

People melansir, Regis Philbin wafat pada Jumat lalu, sebulan sebelum usianya menginjak 89 tahun.

"Keluarga dan sahabat merasa bersyukur karena bisa menghabiskan waktu bersamanya, atas kehangatannya, selera humor yang legendaris, dan kemampuannya membuat setiap keseharian jadi menarik untuk dibicarakan," bunyi pernyataan keluarga.

"Kami berterima kasih kepada penggemar dan pendukung atas dukungannya selama 60 tahun beliau berkarier dan kami meminta diberi privasi selama berkabung," imbuh pihak keluarga.

Regis Philbin membawakan berbagai acara, termasuk Who Wants to be a Millionere saat tayang perdana di Amerika Serikat pada 1999.

Philbin menandatangani kontrak honor 20 juta per tahun untuk Who Wants to be a Millionaire pada 2000, bayaran terbesar untuk pembawa acara kuis.

Pada 2011, Regis Philbin pensiun dari acara Live! With Regis and Kelly saat berusia 80 tahun.

Guinness World Records mencatat namanya sebagai orang yang tampil paling sering dalam sejarah televisi AS, sekitar 17.000 jam. (antara/jpnn)