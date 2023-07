Produsen Baterai Kendaraan Asal Cina Kembangkan Pesawat Listrik

jpnn.com - Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), telah mengambil langkah besar dengan mendirikan perusahaan yang mengembangkan pesawat listrik.

Produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia itu kini tidak saja fokus di transportasi darat, tetapi merambah ke sektor manufaktur penerbangan.

Menurut perusahaan basis data Tianyancha, perusahaan baru dari CATL itu telah mendaftarkan modal sebesar 600 juta yuan (atau USD 83 juta) dan berfokus pada bisnis termasuk desain dan produksi komponen pesawat sipil, serta mesin dan baling-baling.

Baca Juga: Daimler Perkuat Kerja Sama dengan CATL

Pemegang saham gabungan dari perusahaan baru tersebut termasuk anak perusahaan energi baru dari CATL, Commercial Aircraft Corporation of China Ltd, dan Shanghai Jiao Tong University Enterprise Development Group Co Ltd.

Tak satu pun dari ketiga perusahaan tersebut mengonfirmasi berita tersebut pada waktu penerbitan.

Pada April, CATL mengumumkan baterai kental mutakhirnya dan mengatakan selain mobil listrik (EV), teknologi tersebut akan digunakan di sektor penerbangan.

Perusahaan juga mengungkapkan bahwa teknologi tersebut telah digunakan dalam pesawat berawak listrik sipil dan telah melakukan pengujian untuk memenuhi kualitas dan standar tingkat penerbangan. (chinadaily/jpnn)