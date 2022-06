Profil Iko Uwais, Aktor Laga Berbakat yang Mendunia

jpnn.com, JAKARTA - Iko Uwais dikenal sebagai aktor laga. Pemilik nama asli Uwais Qorny lahir di Jakarta, 12 Februari 1983.

Dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga keturunan Betawi.

Suami Audy Item ini juga dikenal sebagai koreografer film dan atlet pencak silat.

Iko Uwais belajar pencak dilat sejak usia 10 tahun di sekolah silat pamannya, Tiga Berantai.

Karier akting Iko dimulai saat dia memerankan Yuda dalam film Merantau (2009).

Semenjak itu, Iko pun banyak membintangi film, terutama bergenre laga.

Di antaranya, The Raid (2012), Headshot (2016), The Night Comes For Us (2018), dan Si Buta dari Gua Hantu (2021).

Tak hanya di Indonesia, Iko Uwais juga membintangi film Hollywood.