Program Healthypreneur Mendapat Sambutan Antusias dari Pelaku UMKM Bidang Kuliner

jpnn.com, JAKARTA - Program Healthypreneur yang diselenggarakan oleh Ladang Lima pada awal April 2021 mendapat sambutan antusias dari masyarakat luas, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang kuliner.

Sejak pendaftaran dibuka sejak 12 April hingga 24 April, terdapat lebih dari seribu peserta ikut mendaftar program inkubasi bisnis tersebut.

Founder Ladang Lima, Annisa Pratiwi menuturkan banyaknya peserta yang mendaftar Healthypreneur menunjukkan bahwa animo masyarakat, khususnya para pelaku UMKM terhadap peluang bisnis kuliner yang menyehatkan dengan memanfaatkan tepung singkong (mocaf) sangat tinggi.

“Kami sangat senang karena ini bisa menjadi tanda penggunaan tepung singkong di kemudian hari akan lebih besar,” kata Annisa, Sabtu (1/5).

Program Healthypreneur ini diselenggarakan bukan sebatas memperkenalkan tepung singkong (mocaf) sebagai alternatif yang lebih menyehatkan pengganti tepung terigu dan bagaimana cara memanfaatkannya pada olahan makanan, melainkan juga sebagai inkubasi bisnis bagi para pelaku usaha agar lebih memahami bagaimana memulai bisnis dan cara memasarkan produk.

Menurut Annisa, program Healthypreneur terdapat empat sesi/kelas yang harus diikuti oleh para peserta. Di setiap kelas para peserta akan dibimbing dan diberikan materi oleh coach ternama, di antaranya Chef sekaligus Founder Natural Cooking Club, Fatmah Bahalwan sebagai; CEO and Founder of Serasa Food, Yuszak M Yahya; CEO Ladang Lima, Raka Bagus; dan CEO Foodizz The First F&B Education Platform in Indonesia, Rex Marindo.

Baking Class menjadi kelas pertama yang dimentori oleh Fatmah Bahalwan. Di kelas tersebut, sebanyak dua ratus peserta yang hadir diwajibkan untuk me-rebake resep yang telah diajarkan oleh Fatmah.

Para peserta juga bisa berkreasi memanfaatkan mocaf Ladang Lima untuk membuat resep yang menarik. Hanya seratus peserta dengan kreasi, rebake maupun membuat resep baru paling menarik yang lolos ke kelas selanjutnya.