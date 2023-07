Proyek Strategis Nasional di Jateng Jalan Terus, Nilai Investasi Tembus Rp 258 T

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memastikan pembangunan dan pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di wilayahnya terus berjalan.

Total ada 37 PSN dan 18 PSN dalam Perpres No 79 Tahun 2019 di Jateng dengan nilai investasi mencapai Rp 258,76 triliun.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan PSN di Jateng, yang diselenggarakan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian RI pada Senin (17/7).

Ganjar menyebutkan beberapa proyek pengerjaan sedang berjalan dan akan diselesaikan sesuai dengan target penyelesaian, yakni pada Semester I Tahun 2024.

"Beberapa ruas tol yang belum selesai, semua sudah on going, beberapa bendungan yang belum selesai on going dan ada satu jalan tol yang menghubungkan antara Jawa Barat sampai Jawa Tengah di Cilacap, ini nanti akan dilakukan review terkait dengan target penyelesaian," ujar Ganjar dalam siaran persnya.

Adapun PSN yang ada di Jateng terdiri dari beberapa sektor antara lain, tol Trans Jawa, PLTU Batang, Waduk Cibaban, Bendungan Randugunting, Bendungan Pidekso, Pelabuhan Cilacap, Bandara Purbalingga, Bandara Ngloram, dan double track kereta Jawa Selatan.

Selain itu, ada Kawasan Industri Batang, Bendungan Bener, Bendungan Jlantah, dan Bendungan Jragung.

Kemudian yang masuk program PSN yakni Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional DPSP Borobudur, Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan; Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang hingga KEK Kendal.