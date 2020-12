PSG Vs Istanbul Ditunda Gara-Gara Kasus yang Sangat Memalukan

jpnn.com, PARIS - Duel antara tuan rumah Paris Saint-Germain versus Istanbul Basaksehir pada matchday pemungkas Grup H Liga Champions di Parc des Princes, Paris, Rabu (9/12) dini hari WIB terhenti pada menit ke-14.

Laga tersebut resmi ditunda dan akan dilanjutkan Kamis dini hari dengan pergantian ofisial setelah adanya kasus rasial.

UEFA dalam laman resminya mengeluarkan pernyataan bahwa laga akan kembali dilanjutkan mulai dari menit ke-14 dengan menginstruksikan pergantian jajaran wasit.

"Menyusul dugaan insiden yang melibatkan ofisial keempat, pertandingan dihentikan. Setelah berkonsultasi dengan kedua tim, disepakati bahwa pertandingan akan dimulai dengan ofisial keempat yang berbeda," tulis pernyataan UEFA dalam laman resminya.

Demba Ba responding to what was said by the fourth official in PSG vs Basaksehir pic.twitter.com/mFGJgSW1X4 — FIFA 21 News (@FUT21News) December 8, 2020