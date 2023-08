PT TKDN Laporkan Perkembangan Sistem ITCS Kepada Walkot Gibran

jpnn.com, SOLO - Direktur Utama PT Teknologi Karya Digital Nusa (TKDN), David Santoso memberikan laporan perkembangan sistem pengendalian lalu lintas cerdas (ITCS) kepada Wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka pada Senin, (21/8).

Penggunaan teknologi dalam sistem ini sangat membantu mengurai tingkat kemacetan lalu lintas di persimpangan.

David menjelaskan sistem ITCS yang saat ini terpasang di dua simpang kota Solo, yaitu Simpang Tugu Wisnu Manahan dan Simpang Sumber Girimulyo, telah diuji dan mendapatkan sertifikasi VV&E (Verifikasi, Validasi & Evaluasi) oleh Intelligent Transportation System Association of Indonesia (ITS Indonesia), yang merupakan organisasi independen yang mewakili ITS Asia Pacific Forum dan ITS World Community.

“Dengan adanya sertifikasi VV&E ini, PT TKDN terbukti telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kemeterian Perhubungan dan mampu menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas di Indonesia,” ujar David.

Sebagai smart city enabler di Indonesia, PT TKDN memanfaatkan teknologi AI Digital Twin 3D Generasi ke-5 dan teknologi AI Predictive Modelling dalam sistem ITCS ini.

Sistem secara otomatis akan mendeteksi jika kondisi di simpang terpantau padat dan membutuhkan lampu hijau lebih panjang atau jika salah satu simpang memiliki tingkat kepadatan lebih tinggi agar mendapat lampu hijau lebih lama serta mempercepat lampu merah di simpang lainnya secara realtime.

Tidak hanya itu, sistem ITCS juga bisa mendeteksi transportasi umum seperti bus atau angkutan perkotaan agar mendapat prioritas lampu hijau ketika melewati persimpangan yang disebut fitur bus priority.

“Penerapan teknologi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas ini sangat baik dilakukan sehingga dapat mendorong masyarakat untuk bermobilisasi menggunakan transportasi publik,” terang Gibran.