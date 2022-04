Puji Rich Brian, Nikita Mirzani: The Real Go International

jpnn.com, JAKARTA - Setelah memuji Niki Zefanya, Nikita Mirzani kini mengaku kagum dengan penyanyi Rich Brian.

Dia bangga melihat Rich Brian yang menjadi penyanyi pria asal Indonesia pertama yang jadi bintang tamu festival Coachella 2022 di Amerika Serikat.

"The real go international without lots of 'bacot'. Really proud of this Indo kid," ungkap Nikita Mirzani melalui akun miliknya di Instagram Story, Minggu (17/4).

Perempuan 36 tahun itu takjub kepada Rich Brian yang diundang ke Coachella 2022 berkat karya-karyanya.

Menurut Nikita Mirzani, Rich Brian berhasil dikenal secara internasional bukan karena sensasi.

"Semua orang tahu dia dong di Coachella. Dia bangga jadi orang Indonesia, Jakarta. Darahnya engga ada half-half tetapi pure Indonesia enggak pakai whatsoever," jelasnya.

Nikita Mirzani juga memuji sikap Rich Brian dalam sebuah wawancara.

Pada bagian penutup, dia menyampaikan kata-kata cinta untuk pelantun Dat Stick itu.