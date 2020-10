Pukul Inter, AC Milan Pimpin Klasemen Serie A

jpnn.com, MILAN - AC Milan memenangi derbi melawan Inter Milan dan berhak atas posisi di puncak klasemen sementara Serie A.

Bertandang ke Giuseppe Meazza, AC Milan menang 2-1, Minggu (18/10) dini hari WIB.

Dengan hasil tersebut, Rossoneri memenangi semua dari empat pertandingan pertamanya musim ini. Sempurna, 12 poin.

Sementara Inter Milan berada di posisi keenam dengan tujuh poin.

4 - #ACMilan have won each of their first four seasonal #SerieA games for the first time since 1995/96, with Fabio Capello. Start. #InterMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 17, 2020