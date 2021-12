Puluhan Perusahaan Raih Indonesia Best Workplace for Women Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - HerStory memberikan penghargaan kepada perusahaan yang sudah mementingkan indikator-indikator terciptanya perempuan yang berdaya di tempat kerja.

Adapun, indikator penilaian yang digunakan dalam acara ‘Indonesia Best Workplace for Women Awards 2021: Building an Inclusive Future’, antara lain tempat kerja inklusif gender, pemenuhan hak untuk pekerja perempuan.

Kemudian penyediaan fasilitas untuk pekerja perempuan, transparansi pelaporan, dan juga respon terhadap Covid-19 yang sensitif gender.

Dalam sambutannya, Pemimpin Redaksi HerStory, Clara Aprilia Sukandar, menuturkan di masa pandemi ini, perempuan jadi makhluk yang memiliki risiko yang tinggi terpapar Covid-19.

“Tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja rupanya mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini tentu karena mulai meningkatnya minat dan partisipasi perempuan untuk aktif dalam pasar kerja,” ujar Clara secara virtual, Kamis (23/12).

Dikatakan Clara, ada beberapa sektor yang mana perempuan mengalami keunggulan dalam mengisi lapangan kerja, di antaranya sektor industri pengolahan, akomodasi makan dan minuman, serta jasa pendidikan.

Bahkan terlihat keunggulan yang jauh lebih timpang antara perempuan dan laki-laki di sektor tenaga profesional teknisi dan sejenisnya.

“HerStory pun masih akan terus bekerja keras agar perempuan Indonesia dapat lebih maju, dan ujung-ujungnya kami yakin kami para lelaki akan menjadi lebih bahagia apabila kaum perempuannya maju. Dan dengan award ini, HerStory ingin tetap menjaga konsistensinya agar perempuan Indonesia tetap maju,” kata Founder sekaligus CEO HerStory, Muhammad Ihsan.