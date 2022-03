Puluhan Perusahaan Raih Indonesia CSR Excellence Award 2022

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan mendapatkan penghargaan karena sangat baik dalam menjalankan program Corporate Social Responsibelity (CSR).

Kegiatan bernama “Indonesia CSR Excellence Award 2022” itu berlangsung di Jakarta, Rabu (9/3).

Ketua Penyelenggara acara ini, Maya mengatakan ajang ini merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan (award) tahunan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasional di Indonesia.

Menurut Maya, perusahaan yang meraih penghargaan adalah mereka yang dinilai telah menjalankan program Corporate Social Responsibelity (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Community Development terbaik.

Penilaian CSR didasarkan pada keterkaitan CSR terhadap 3 hal, yaitu ISO 26000, SDG’s, dan Praktik Good Corporate Governance (GCG).

Tujuannya adalah untuk memetakan persoalan dan tantangan yang dihadapi melalui leadership yang tepat dan komunikasi organisasi dengan persepsi menyiapkan sistem terbaru untuk inovasi kontribusi sosial yang bermanfaat sebagai bentuk pengembangan jangka pendek dan jangka menengah.

Hal lain yang mendapat perhatian adalah aspek edukasi yang nantinya dapat diterapkan pada aplikasi teknologi digital secara konsisten dan konsekuen yang dapat membantu membangun citra positif perusahaan sejalan dengan Presidency G20 dengan Tema “Recover Together, Recover Stronger”.

Tema yang diangkat dalam kegiatan ICEA 2022 ini adalah “CSR Program to Encourage Transformation Towards to Digital Society in the development of economic and environmental growth as well as a sustainable MSME sector in the pandemic era”.