Puluhan Tahun Tertunda, The Beatles Rilis Lagu Terakhir dengan Suara John Lennon

jpnn.com, LIVERPOOL - Grup musik asal Inggris, The Beatles selalu berada di hati penggemar dari awal perjalanan hingga akhirnya terpisah.

Pada 2023, The Beatles menghadirkan salah satu rilis yang paling dinanti dalam sejarah panjang dan penuh peristiwa yang tidak ada habisnya.

Now And Then adalah lagu The Beatles terakhir ditulis dan dinyanyikan oleh John Lennon, dikembangkan dan dikerjakan oleh Paul McCartney, George Harrison dan Ringo Starr, dan kini akhirnya diselesaikan oleh Paul dan Ringo lebih dari empat dekade kemudian.

Adapun Now And Then dirilis di seluruh dunia pada Kamis 2 November 2023 oleh Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.

Single double A-side ini memasangkan lagu terakhir The Beatles dengan lagu pertama yang menjadi single debut band ini di Inggris pada 1962, Love Me Do.

Lagu tersebut dinilai merupakan pasangan full-circle yang sangat cocok untuk Now And Then.

Kedua lagu itu dilakukan mix dalam stereo dan Dolby Atmos, dan rilisannya menampilkan cover art asli oleh artis terkenal Ed Ruscha.

Video musik baru untuk Now And Then juga dirilis pada Jumat, 3 November 2023 di seluruh dunia.



Film dokumenter Now And Then - The Last Beatles Song yang berdurasi 12 menit, ditulis dan disutradarai oleh Oliver Murray, sudah tayang perdana pada 1 November 2023.