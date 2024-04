Buku The Beatles Hadir Menjelang Perilisan Ulang Film Let It Be

jpnn.com, JAKARTA - Buku tentang The Beatles hadir menjelang perilisan ulang film Let It Be yang akan tayang pada 8 Mei 2024.

Buku tentang Fab Four ini menduduki peringat teratas tangga lagu terlaris secara daring tak lama setelah film The Beatlers kembali hadir di Disney+.

Buku berjudul 'All You Need Is Love' ini dianggap sebagai sejarah lisan yang inovatif The Beatles, seperti dikutip dari Hollywood Reporter.

Dalam buku The Beatles berisikan wawancara yang belum pernah dirilis sebelumnya oleh Paul McCartney, Yoko Ono, George Harrison, dan Ringo Starr.

Buku Beatles yang dirilis pada 9 April lalu itu dengan cepat memulai debutnya di 5 besar tangga lagu buku musik Amazon.

Ditulis oleh Peter Brown dan Steven Gaines, sampul keras setebal 352 halaman ini disajikan dalam format tanya jawab dengan para anggota band, teman, dan keluarga.

Buku ini memberikan wawasan baru tentang formasi grup, dinamika band yang sering kali terjadi, serta bagaimana beberapa momen dalam karier terbesar mereka.

Hubungan The Beatles dengan mitra bisnis dan pasangan romantis juga turut dieksplorasi oleh penulis.