Punya Tampilan Gagah, Mitsubishi All New Triton Siap Menjelajah di Medan Berat

jpnn.com, TANGERANG - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan versi terbaru dari model Mitsubishi Triton, yakni All New Triton di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Mobil dikelas double cabin itu hadir dengan sejumlah penyegaran, sehingga lebih gagah dibanding pendahulunya.



Presiden Direktur PT MMKSI Atsushi Kurita mengatakan Mitsubishi All New Triton mendapatkan perubahan mulai dari desain, performa hingga keamanan diharapkan bisa bertarung di medan berat sekalipun.

"Ada sejumlah peningkatan pada model ini mulai dari platform, mesin, performance, dan fitur-fitur pendukung yang mumpuni, yang siap bertarung di medan berat sekalipun," ungkap Atsushi.

Mitsubishi Triton merupakan produk legendaris yang telah teruji keandalannya dalam mendukung aktivitas bisnis, maupun petualangan pelanggan selama 45 tahun secara global dan 22 tahun di Indonesia.

Model terbaru, Mitsubishi All New Triton hadir dengan slogan “Turn ON the Beast Mode” mendapat pengembangan pada ladder frame baru dengan luas penampang chassis 65% lebih besar dibandingkan model sebelumnya.

Tidak hanya itu, double cabin berlogo tiga berlian itu menerapkan desain baru, yang menyertakan bahasa desain khas Mitsubishi Motors “Dynamic Shield” pada bagian depan, yang tercermin melalui lampu T-shape.

Mitsubishi All New Triton dilengkapi dengan kemampuan 4x4 untuk dikendarai di berbagai medan, dengan ground clearance hingga 222mm.