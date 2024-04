Pupuk Kaltim Raih The Best Anugerah UKM TJSL Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltm) meraih penghargaan The Best Anugerah UKM TJSL (The SME CSR Awards) Asia 2024, dari La Tofi School of Social Responsibility melalui lima program yang terbagi dalam dua kategori utama.

Penghargaan diterima oleh Direktur Operasi Pupuk Kaltim F Purwanto di Jakarta, Senin (1/4).

Diungkapkan Purwanto, lima program yang meraih penghargaan tahun ini di antaranya tiga program untuk kategori Perusahaan dan dua program untuk kategori UKM Binaan.

Penghargaan kategori perusahaan di antaranya diraih program Budiman Oke Makrifah Herbal, untuk sub kategori Pengembangan UKM Kelompok Wanita.

Lalu program Inovasi Pertanian Berkelanjutan Terpadu Hidayatullah, serta program Pertanian Kompos Terpadu untuk Babadan Inovatif dan Sejahtera (PKT BISA) pada sub kategori Pengembangan UKM Kelompok Petani/Nelayan.

Sementara dua program kategori UKM Binaan masing-masing inovasi Borneos.co untuk sub kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta SUVI Training pada sub kategori UKM Pendidikan dan Pelatihan.

Keseluruhan program merupakan inovasi sosial unggulan Pupuk Kaltim dalam memberikan nilai tambah, dengan mengedepankan aspek pemberdayaan bagi masyarakat sekitar perusahaan.

"Dari keseluruhan program tersebut, Pupuk Kaltim pun melakukan pendampingan secara maksimal, sehingga mampu memberikan dampak positif hingga benefit yang signifikan bagi para pelaku usaha binaan. Seluruhnya dijalankan secara terarah, sehingga goals yang dihasilkan pun sesuai dengan realisasi target di lapangan," terang Purwanto.