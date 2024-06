Putu Rudana Dorong Pemerintahan Jokowi Segera Wujudkan Indonesia-EU CEPA

jpnn.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana kembali melakukan pertemuan dengan Director of the European Parliament in ASEAN Antoine Ripoll di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Putu Rudana, forum itu membahas banyak isu, terutama peningkatan kerja sama bidang perdagangan, ekonomi, transisi energi, dan investasi hijau.

"Dalam pertemuan itu kami membahas berbagai isu, termasuk bagaimana Parlemen Uni Eropa terus meningkatkan kerja sama dengan Parlemen Indonesia untuk memperkuat first track diplomasi yang dilakukan pemerintah," kata Putu Rudana dikutip dari siaran pers, Senin (24/6).

Putu menyebut Parlemen Indonesia sempat diundang oleh parlemen Eropa untuk membahas isu trade di Strasbourg, Prancis dalam The 12th EU-Indonesia inter-Parliamentary Meeting.

Mengenai isu perdagangan dan investasi ini, legislator asal Bali itu menyarankan kedua parlemen sama-sama mendorong pemerintahannya untuk mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia- European Union CEPA, guna membuat suatu legasi bersama demi keuntungan kedua bangsa serta kawasan.

Selain itu, dalam konferensi Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PCWTO) di Abu Dhabi awal tahun ini, Putu memastikan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam mengawal pencapaian SDGs dalam pembangunan kerja sama segala bidang.

Kerja sama itu meliputi perdagangan, ekonomi dan investasi, serta peran Uni Eropa mendorong dan mendukung hilirisasi dan upaya negara produsen untuk mengekspor barang jadi demi memberikan nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara inklusif, dan komitmen menjaga lingkungan hijau.

"Memang kita selalu menyuarakan tentang bagaimana agar hubungan kita dengan Parlemen Eropa harus terus memastikan dan mengakselerasi komitmen bersama dalam mencapai kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)," ucap PUtu Rudana.