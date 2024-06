Putu BKSAP Bicara Ekonomi Digital di Forum Tripartite Brunei

jpnn.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana telah melakukan pertemuan dengan parlemen dan pejabat Pemerintahan Brunei Darussalam di Brunei pada 10 Juni 2024.

Setelah itu, legislator asal Bali itu juga didapuk menjadi pembicara dalam forum Tripartite, yang diselenggarakan Pemerintah Brunei Darussalam terkait pembangunan ekonomi digital di kawasan ASEAN.

Forum bertajuk 'Building a Vibrant Digital Economy in ASEAN: Strategies for Cyber Resilience and Shared Prosperity' itu dibuka langsung oleh H.E. Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd Amin Liew Abdullah, Minister at The Prime Minister's Office and Minister of Finance and Economy II.

Dalam forum itu, Putu Rudana bersanding dengan narasumber lain, seperti H. E. Paul Thoppil selaku Indo Pacific Trade Representative for Canada; Jerome Saniez selaku General Manager and Country Chair, Total Energies Brunei.

Kemudian, Arnold Consengco selaku Regional Vice President, Sales for South East Asia and Greater China, OutSystems; Adeleye Falade selaku Managing Director and CEP Brunei LNG; Dr. Ryan Manuel selaku Founder and CEO Bilby (one of Hong Kong’s hottest start-up in 2023).

"Bagaimana membangun digital economy yang berkembang pesat di kawasan ASEAN, dan bagaimana strategi untuk membangun ketahanan siber kita serta memberikan kontribusi kepada kesejahteraan yang komprehensif kepada seluruh masyarakat di kawasan ASEAN,” kata Putu Rudana, dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (23/6).

Anggota Komisi VI DPR RI itu menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara Asia Tenggara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, dan terbesar di kawasan ASEAN. Hal itu menjadikan RI sangat penting dan Indonesia biasanya menjadi market dalam digital economy.

Putu juga bicara soal tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti akses digital, baik yang berhubungan dengan koneksi internet maupun literasi digital guna mendukung berjalannya transformasi di RI.