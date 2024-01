Qlola by BRI Bikin Monitoring Informasi Limit Kredit Lebih Cepat

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) terus berinovasi menyediakan layanan perbankan yang lebih baik demi memberikan layanan terbaik bagi nasahahnya.

BRI kini telah menghadirkan QLola BRI atau QLola by BRI yang merupakan sebuah produk inovasi terbaru dari BRI yang berupa Integrated Corporate Solution Platform.

Pada era digital ini, penggunaan platform seperti QLola by BRI akan memudahkan cara berbisnis nasabah yang mengintegrasikan seluruh layanan BRI.

Produk ini adalah buah transformasi BRIvolution 2.0 yang difokuskan pada digitalisasi agar layanan menjadi lebih efisien, mudah, cepat, dan aman bagi nasabah.

Platform ini ditujukan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan BRI hanya dengan satu kali log-in atau Single Sign-On.

Qlola by BRI juga akan membantu nasabah dalam memperoleh dan memonitor informasi terkait facility limit.

Apa itu Facility Limit QLola by BRI?

Dalam platform yang dimiliki BRI, Facility limit merupakan fitur pada QLola by BRI dimana memberikan informasi terkait fasilitas kredit Non individu yang dimiliki. Informasi yang tersedia pada fitur Facility limit adalah :

1. No rekening Pinjaman

2. Nama rekening

3. Plafond

4. Penggunaan dan persentase penggunaan

5. Sisa Plafond.

Baca Juga: Holding UMi BRI Group Bikin Jutaan Masyarakat Bisa Mengakses Perbankan

Selain itu, facility limit QLola by BRI juga menyediakan 2 (dua) currency yaitu IDR dan USD, dimana informasi akan menyesuaikan dengan jenis currency yang dimiliki oleh Nasabah Korporasi.

Pada fitur Facility limit, user dapat mengunduh laporan informasi fasilitas kredit yang tertera pada halaman fitur facility limit dengan hasil PDF dan Excel.

Berdasarkan laman Qlola by BRI, jenis Facility Limit dalam Qlola by BRI, untuk kredit korporasi, yakni limit kredit untuk perusahaan.

Selain itu, nasabah juga bisa mendapatkan manfaat lainnya dari fitur Facility Limit, yakni akses ke layanan finansial, fleksibilitas keuangan, hingga pengembangan bisnis.