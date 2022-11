Raja Malaysia Minta Rakyat Rasional dan Terima Keputusannya

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah meminta rakyat untuk bersabar dan menerima keputusan yang akan dibuat untuk menentukan Perdana Menteri Malaysia ke-10.

"Sabar, terima keputusan rakyat, terima keputusan wakil-wakil rakyat, dan keputusan Yang di-Pertuan Agong," kata Agong di Kuala Lumpur, Selasa.

Ia juga meminta rakyat untuk rasional dalam menerima yang menjadi keputusan tersebut.

Baca Juga: Pemilu Malaysia Gagal Hasilkan Mayoritas

"We have to move on," katanya.

"Biarkan saya buat keputusan dalam masa ke depan ini," kata Agong.

Yang di-Pertuan Agong menghampiri wartawan yang sedang menunggu kedatangan ketua koalisi partai menyerahkan nama koalisi dan calon perdana menteri kepadanya.

Raja yang mengendarai sendiri mobil berwarna putih turun dan menghampiri wartawan yang menunggu di sisi kanan luar pintu 2 Istana Negara.

Agong juga sempat menanyakan apakah para wartawan menikmati pertandingan Piala Dunia, sebelum memasuki Istana.