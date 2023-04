Ramadan Runway Kembali Digelar, Hadirkan Koleksi Busana Lebaran dari 60 Jenama Fesyen

jpnn.com, JAKARTA - Kota Kasablanka kembali bekerjasama dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) menghadirkan pagelaran fesyen Ramadan Runway.

Pagelaran fesyen itu akan memeriahkan bulan suci Ramadan dengan menampilkan ragam busana modest terbaru pada 12 - 30 April 2022.

Ramadan Runway 2023 mengusung konsep Latest, Vibrant & Young Collection for Your Hari Raya Look.

Direktur Kota Kasablanka, Lusiana mengatakan Ramadan Runway tahun ini, menghadirkan lebih dari 60 jenama dari busana modest dan produk lainnya.

"Spesial, kali ini akan ada lebih dari 60 brand," kata Lusiana saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Lusiana berharap Ramadan Runway dapat menjadi inspirasi saat Hari Raya Idul Fitri mendatang.

"Menjadi referensi busana yang match dengan fesyen tren untuk Hari Raya Look, nanti," tuturnya.

Tak hanya itu, Ramadan Runway kali ini juga menyuguhkan rangkaian kegiatan.