Rangsang Penjualan, DFSK Tawarkan Subsidi PPnBM hingga Hadiah Langsung

jpnn.com, JAKARTA - DFSK kembali menghadirkan program Promo Ceria yakni penawaran menarik mulai dari subsidi PPnBM hingga sepeda road bike.

Program Promo Ceria berlangsung hingga akhir Agustus 2021.



DFSK mengeklaim berkomitmen menghadirkan kendaraan yang terjangkau tanpa mengabaikan kualitas, keamanan, serta teknologi yang ditawarkan.

Cukup bermodalkan Rp202,5 juta (on the road DKI Jakarta), masyarakat sudah bisa memiliki DFSK Glory 560, atau jika ingin yang lebih canggih bisa meminang Glory i-Auto seharga Rp335 juta (on the road DKI Jakarta).

Selanjutnya, Promo Ceria juga memberikan hadiah langsung berupa sepeda road bike dan uang elektronik (e-money) jutaan rupiah untuk setiap pembelian DFSK Glory i-Auto atau Glory 560.

Konsumen juga dimudahkan memiliki kedua model tersebut dengan memanfaatkan program khusus subsidi PPnBM hingga 100 persen.

"Kami memberikan subsidi PPnBM 100 persen untuk model DFSK Glory i-Auto dan Glory 560 sampai akhir Agustus. Ini kami lakukan sebagai bentuk inisiatif dalam membantu pemulihan perekonomian Indonesia," kata PR & Media Manager PT Sokonindo Automobile, Achmad Rofiqi dalam keterangan resmi.

Selain kendaraan penumpang, Promo Ceria juga menjangkau konsumen kendaraan komersial, sepeti DFSK Super Cab dan Gelora.

DFSK Super Cab bisa dimiliki dengan harga mulai dari Rp135,9 jutaan (on the road DKI Jakarta).