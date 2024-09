Rayakan 2 Dekade Bermusik, Maliq & D’Essentials Akan Tur di Indonesia dan Malaysia

jpnn.com, BANDUNG - Grup musik Maliq & D’Essentials tahun ini merayakan hari jadi ke-20. Menandakan dua dekade meramaikan industri musik Indonesia, mereka berencana menggelar tur konser di lima kota Indonesia, dan Kuala Lumpur, Malaysia.

Tur konser ini sekaligus mempromosikan album terbaru mereka yang berjudul Can Machines Fall in Love (CMFIL?). Rencana tur konser dimulai selama bulan Oktober – Desember 2024.

Perjalanan tur musik yang dikelola Jagjad Studio dan Northstar Entertainment ini juga mendapat dukungan langsung dari Warner Music Indonesia sebagai label musik yang menaungi Maliq.

Band yang berdiri pada 15 Mei 2002 ini pun akan memainkan set album CMFIL? Dalam semangat Madness In Every City!.

Co-Founder Jagjag Studio Sarah Deshita mengungkapkan antusiasnya menyambut rencana pelaksanaan tur konser ini.

“Secara experience akan revolving around the new album dan juga development yang sudah dilakukan sama Maliq selama setahun ke belakang usai konser 20 tahun lalu. sekarang gilir D’Essentials di kota-kota lain dan tentunya teman-teman di Jakarta silakan juga bisa hadir ke kota terdekat,” kata Sarah dalam keterangannya, Sabtu (7/9/2024).

CMFIL? Album Tour bukan sekadar ajang promosi lagu-lagu baru di album terkini Maliq & D’Essentials, melainkan menjadi momen perdana bagi Angga Puradiredja, Indah Wisnuwardhana, Widi Puradiredja, Jawa, Lale, dan Ilman Ibrahim untuk menjalani tur dan bertemu para pendengar baru.

Seperti yang disampaikan drummer Maliq & D’Essentials Widi Puradiredja yang menyebut bila ini akan menjadi tur pertama mereka selama 22 tahun berkarya.